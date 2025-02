Eindelijk: De Boo verslaat Stolz voor het eerst op 500 meter in kolkend Thialf

Met 34,18 bleef De Boo ruim een tiende verwijderd van zijn eigen baanrecord van 34,05. De zege van De Boo was zijn eerste individuele overwinning in de wereldbeker op de 500 meter. De basis van de zege legde hij in de opening. Zijn 9,55 was zijn snelste eerste honderd meter ooit.

Spannende strijd

Twee weken voordat de WK afstanden in het Noorse Hamar plaatsvinden, is de strijd op de 500 meter spannender dan het afgelopen twee winters geweest is. Niet alleen De Boo en Stolz zitten elkaar op de hielen. Ook het Kazachse talent Kosjkin toonde uitstekende vorm. Vorig week versloeg Kosjkin Stolz al in Polen. In Thialf zette de 22-jarige schaatser met 9.36 de snelste opening ooit neer in Heerenveen.

Achter het sprintgeweld van De Boo was Sebastian Diniz in 34,42 de tweede snelste Nederlander. Hij was een honderdste langzamer dan zijn persoonlijk record. Merijn Scheperkamp (34,65) was ook rap. Stefan Westenbroek (35,24) stelde teleur met de laatste plaats.

Zondag verschijnen de sprinters nogmaals op het ijs voor hun tweede 500 meter van het weekend. Later vanavond schaatsen de mannen ook nog de 1.500 meter.