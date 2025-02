De Boo verslaat Stolz voor het eerst op 500 meter, twee weken voor WK afstanden

Het is Jenning de Boo eindelijk gelukt: de Nederlandse schaatser heeft op de 500 meter zijn grote rivaal Jordan Stolz verslagen. Tijdens het slotweekend van de wereldbeker in Thialf, twee weken voor de WK afstanden, won De Boo met een tijd van 34,18. Stolz werd tweede in 34,27. De Kazach Jevgeni Kosjkin werd knap derde in 34,30.

De hele winter al kroop De Boo dichter in de buurt van de tijden van meervoudig wereldkampioen Stolz. De Amerikaan was lang onverslaanbaar, maar afgelopen weken verloor Stolz verrassend twee keer op de 500 meter. Hij was vermoeid, zei hij. Hij had een long- en keelontsteking opgelopen. De topvorm ontbreekt bij de regerend wereldkampioen Stolz, waarvan De Boo profiteerde.

