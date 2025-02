Kok klasse apart twee weken voor WK; wint 500 meter in Thialf met overmacht

Femke Kok heeft uitstekende vorm getoond twee weken voor de WK afstanden in Hamar. De Nederlandse sprintster won in Thialf op de eerste dag van het slotweekend van de wereldbeker met overmacht de 500 meter in 37,05. Met die tijd was Kok zes tienden sneller dan de Zuid-Koreaanse Min-Sun Kim (37,65) en de Amerikaanse Erin Jackson (37,71).

Jutta Leerdam (37,77) en Suzanne Schulting (37,83) reden knap naar de vierde en vijfde tijd. Jackson neemt door haar derde plek de leiding over in de wereldbekerstand. Zondag rijden de vrouwen de laatste 500 meter.

Snel was de tijd van wereldkampioen Kok zeker, maar zo snel als in half februari in Heerenveen ging het niet. Toen had Kok het baanrecord aangescherpt naar 36,97, voor het eerst onder de 37 seconden in Nederland. De vorm is goed bij Kok, die deze winter al haar wedstrijden over 500 meter won en klaar lijkt om haar derde wereldtitel op rij te pakken op de kortste sprintafstand.