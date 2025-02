Kok en Beune tonen met WB-goud topvorm in Thialf, twee weken voor WK afstanden

Snel was de tijd van wereldkampioen Kok zeker, maar zo snel als in half februari in Heerenveen ging het niet. Toen had Kok het baanrecord aangescherpt naar 36,97, voor het eerst onder de 37 seconden in Nederland. De vorm is goed bij Kok, die deze winter al haar wedstrijden over 500 meter won en klaar lijkt om haar derde wereldtitel op rij te pakken op de kortste sprintafstand.

"Dat geeft mij natuurlijk een super lekker gevoel. Dit geeft vertrouwen", zei Kok. "Ik weet niet of dit een wedstrijd is waar iedereen in vorm wil zijn, dus je kunt het niet goed vergelijken. Maar dat dit mijn niveau is: super blij mee. Ik ben in vorm, maar het kan nog beter."

Snelste opening ooit

Het belooft veel voor de WK in Hamar. Vrijdag in Heerenveen was ze al oppermachtig, vooral de opening van 10,32 was razendsnel, haar snelste opening ooit.

"Dat ging mega goed. Ik zat er meteen lekker op. Daarom ging ik met veel snelheid de eerste bocht in, waardoor ik wel een beetje wankel werd. Ik hoorde niet wat mijn opening was, het publiek was aan het schreeuwen, maar ik merkte wel dat het hard ging." Twee weken voordat de WK afstanden zijn, is een ding duidelijk: de wereldtitel lonkt.