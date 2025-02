Ontmoeting Trump en Zelensky ontaardt in ruzie: 'U bent respectloos'

De Oekraïense president Zelenksy is op het Witte Huis ontvangen door president Trump. Beide leiders zouden naar verwachting een principe-overeenkomst ondertekenen over de wederopbouw van Oekraïne, met afspraken over de winning van grondstoffen en de Amerikaanse betrokkenheid daarbij.

Maar de toonzetting verhardde toen Trump en zijn vicepresident Vance Zelensky verweten dat hij "respectloos" is toen hij vroeg om veiligheidsgaranties van de VS. Zelensky kreeg te horen dat hij "een derde wereldoorlog riskeert". "U moet dankbaar zijn", hield Trump Zelensky voor. "Of u sluit een deal, of we trekken onze handen ervan af."

Trump, Zelensky en Vance discussieerden vervolgens in een ruzieachtige sfeer met elkaar, voor het oog van de camera.

Geen livebeelden

Opvallend is dat er geen livebeelden beschikbaar zijn gesteld van de ontvangst. Alleen de aankomst van Zelenksy bij het Witte Huis kon op video worden vastgelegd. Normaal gesproken zitten de president en zijn gast daarna even met journalisten te praten, waarbij ook tv-camera's aanwezig zijn, maar dat element ontbrak. Er zijn alleen schrijvende journalisten aanwezig in de werkkamer van de president, het Oval Office.

Ook opvallend is dat een verslaggever van het Russische staatspersbureau Tass daar werd weggestuurd. Hij stond niet op de accreditatielijst, verklaarde de woordvoerder van het Witte Huis.

In hoeverre de VS veiligheidsgaranties geeft, zoals Kyiv graag wil, is nog onduidelijk. Trump zei voorafgaand aan zijn bespreking met Zelensky dat het een "eerlijke deal" is. Zelensky hoopt op zijn beurt dat Oekraïne "een stap vooruit kan doen".

Maar "dit is nog niet genoeg", benadrukte Zelensky. Oekraïne gaat geen compromissen sluiten met Rusland, zei hij stellig. Daarop werd hij gecorrigeerd door zijn gastheer, die vindt dat dat onvermijdelijk is. "Je moet altijd compromissen sluiten en hij [Zelensky] zal dat zeker moeten doen", aldus Trump.