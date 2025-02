Student uit Azerbeidzjan die Songfestivallied Claude lekte biedt excuses aan

Een 18-jarige student uit Azerbeidzjan heeft zijn excuses aangeboden voor het lekken van het Songfestivallied van zanger Claude, meldt het AD. De jongen zou op sociale media met de dood worden bedreigd.

C'est la vie lekte deze week een dag voor de presentatie uit via een Songfestival-fanaccount op X. Omroep AVROTROS weet niet hoe dat is gebeurd.

Het AD meldt dat het platenlabel van Claude contact heeft opgenomen met de lekker en dat diegene zijn excuses heeft aangeboden.

Volgens de jongen die aan de Baku Engineering University zou studeren, plaatst hij nummers op zijn account als die uitlekken.

Volgens hem verscheen het nummer al op een 'geheim' Telegram-kanaal dat vaker Songfestivalnummers lekt. Daarna zou het nummer op een Oekraïens kanaal zijn verschenen en dacht hij het nummer zonder problemen te kunnen delen.

Naam en foto verspreid

De Azerbeidzjaanse student zegt nu op sociale media doodsbedreigingen te krijgen, meldt het AD. Zijn naam en foto zijn zouden zijn verspreid met daarbij de aanmoediging om hem op te sporen.

Het label van Claude zegt tegen het AD dat het geen verdere stappen zal ondernemen. Voor vragen van de NOS was het label niet bereikbaar.

De 21-jarige Claude zal op 13 mei in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival optreden met C'est la vie. Het nummer wordt deels in het Frans en Engels gezongen. Het festijn vindt dit jaar plaats in Basel in Zwitserland.

Met dit nummer zal Claude op het Eurovisie Songfestival in Basel optreden: