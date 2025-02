In fitnessland is uitputtende Hyrox de nieuwste trend: 'Next level uitdagend'

Eerst een slee van meer dan 100 kilo duwen, dan een kilometer hardlopen om vervolgens direct een andere fitnessoefening te voltooien. Dat is een kleine greep uit de onderdelen van een Hyrox-wedstrijd, een fitnesscompetitie die internationaal snel aan populariteit wint.

Momenteel is in Ahoy in Rotterdam het grootste Hyrox-evenement van de Benelux aan de gang. Organisator House of Sports zegt 14.000 deelnemers te verwachten. Het sportmarketingbureau organiseerde de Hyrox-competitie in 2021 voor het eerst. "Toen deden er 750 mensen mee", aldus commercieel directeur Michelle Geldhof.

Dat Hyrox, een combinatie van fitness en hardlopen, steeds populairder wordt, is volgens Geldhof niet zo gek. "Fitness is de populairste sport in Nederland en met de komst van Hyrox heb je een doel om te trainen." Mensen vinden het volgens de directeur leuk om een eigen persoonlijk record neer te zetten en zich te kunnen meten met anderen. "Het past in de levensstijl waarbij mensen gezond en fit willen zijn."

Zes dagen per week trainen

Denise Anna Venghaus doet morgen haar tweede Hyrox en is goed voorbereid. "Ik heb zes dagen per week getraind." Toch is ze ook zenuwachtig. "Maar dat hoort erbij." De combinatie van hardlopen en krachttraining noemt de sportinfluencer "next level uitdagend".

Venghaus is gisteren al even gaan kijken in Ahoy. "Als je binnenstapt in de ruimte voelt het heel overweldigend. Honderden mensen doen de Hyrox tegelijkertijd, ze zijn aan het rennen en bezig met oefeningen. Er zijn veel toeschouwers, harde muziek; er gebeurt heel veel." Dat vindt ze gezellig. "Ik krijg er energie van."