Na Haagse kritiek trekt CAK plan in voor gescheiden gebedsruimten tijdens iftar

De overheidsorganisatie CAK ziet af van de inrichting van twee gescheiden gebedsruimten voor mannen en vrouwen tijdens de iftar. Het CAK constateert dat er ophef is ontstaan over hun plan om hun medewerkers met een islamitische achtergrond gescheiden te laten bidden rond de avondmaaltijd tijdens de vastenmaand ramadan.

"Bidden is wat ons betreft een privéaangelegenheid", zo laat een woordvoerder weten. "Onze medewerkers regelen dit doorgaans prima onderling. Het is dan ook niet nodig om dit centraal te regelen. Daarom zullen we bij nader inzien niets specifieks faciliteren."

Het CAK is een overheidsorganisatie die zich bezighoudt met financiële zorgregelingen en wil meer aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Een werkgroep heeft zich gebogen over de invulling van de religieuze feestdagen die hun medewerkers vieren.

Het plan ontstond om medewerkers tijdens de vastenmaand ramadan na zonsondergang een maaltijd aan te bieden, de iftar genoemd. "Ook worden er vergaderruimtes beschikbaar gesteld voor wie tijdens de iftar wil bidden of mediteren", liet een woordvoerder van het CAK vanmorgen in een schriftelijke verklaring weten.

Die gescheiden gebedsruimten vielen in Den Haag niet goed. Minister Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) liet weten dat ze gescheiden bidruimtes zowel op het ministerie als het CAK "niet accepteert". Het CAK is dan wel een zelfstandige bestuursorgaan, maar de minister heeft wel de bevoegdheid om in te grijpen in de koers.

Kerstborrel

Agema reageerde op boze reacties van Kamerleden van coalitiepartijen VVD en PVV. Zij hadden in het tijdschrift HP/De Tijd gelezen over de geplande maaltijd, de gescheiden gebedsruimten en over de traditionele kerstborrel die omgedoopt was tot 'Winterglow'.

Dat bericht schoot VVD-Kamerlid Becker in het verkeerde keelgat. Ze wilde opheldering van de minister, zo liet ze via X weten. Becker zegt dat ze het wel goed vindt dat er in organisaties aandacht is voor culturele feestdagen. "Maar als je eerst Kerst afschaft en vervolgens mannen en vrouwen gaat scheiden voor een Iftar? Dan ben je geen neutrale organisatie", oordeelde Becker.

Babbelen

Minister Agema reageerde vervolgens eveneens via X door te zeggen dat ze het CAK om opheldering ging vragen. Dat wekte vervolgens weer de woede op van PVV-partijgenoot en Kamerlid Claassen. "'Ik ga eens babbelen met het CAK' is slap!", was zijn boodschap aan de minister. "Stop deze gekkigheid direct! Stap voor stap worden onze waarden ingeruild, hoezo islamisering?"

Het verhaal van de geschrapte kerstborrel klopt niet, zegt het CAK. Op iedere afdeling is een kerstontbijt of kerstlunch en het afsluitende eindejaarsfeest is "vanwege het winterse thema" Winterglow genoemd.

De gezamenlijke maaltijd voor de CAK-medewerkers gaat trouwens nog wel door. "Centraal staan het uitwisselen van informatie, aandacht en ruimte voor verschillen, met elkaar meedoen en van elkaar leren", benadrukt de CAK-woordvoerder.