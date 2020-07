GGD doet veel minder bron- en contactonderzoeken dan gepland

Door het lage aantal besmettingen in Nederland worden er veel minder bron- en contactonderzoeken uitgevoerd dan waar de GGD vanuit is gegaan. Slechts 4 procent van de maximale capaciteit wordt gebruikt.

Uit cijfers die koepelorganisatie GGD GHOR Nederland vandaag publiceerde blijkt dat er in de afgelopen twee weken minder dan 100 bron- en contactonderzoeken per dag zijn uitgevoerd. In de eerste weken van juni en in mei ging het nog om 300 onderzoeken per dag.

De GGD ging in zijn opschalingsplan uit van een veelvoud aan bron- en contactonderzoeken. Afhankelijk van hoeveel mensen positief zouden zijn bij een test is tot 1 september rekening gehouden met minimaal 600 en maximaal 2400 onderzoeken per dag.

Minder opleiden

Om de kennis van de speciaal opgeleide bron- en contactonderzoekers niet te verliezen gaat de GGD nu minder nieuwe mensen opleiden. "Anders zitten er straks gewoon teveel mensen duimen te draaien", zegt een woordvoerder.

Op dit moment zijn er 450 fulltime banen ingevuld bij de GGD. Het plan was om het aantal contactonderzoekers uit te breiden naar 850. Maar doordat er minder onderzoek gedaan wordt, zijn er nu niet meer dan 550 mensen nodig.