Microsoft trekt na 22 jaar de stekker uit eerste videobeldienst Skype

Communicatiedienst Skype stopt er na 22 jaar mee. Op 5 mei van dit jaar trekt Microsoft, dat de dienst 14 jaar geleden overnam, de stekker eruit. Microsoft kiest ervoor om alleen door te gaan met Teams, een platform dat vooral door bedrijven wordt gebruikt. Skype-gebruikers zijn daar straks ook op aangewezen.

Skype werd in 2003 opgericht door de Zweedse IT-ondernemer Niklas Zennström en zijn Deense zakenpartner Janus Friss. Skype maakte het mogelijk om via het internet met beeld te bellen. Op het hoogtepunt had het platform 300 miljoen gebruikers. Hoeveel gebruikers het platform nu nog heeft, is niet duidelijk. In 2023 waren het er 36 miljoen.

Jeff Teper, verantwoordelijk voor Skype bij Microsoft, dankt de gebruikers voor hun steun aan de app. "Het heeft ons veel geleerd en die ervaringen hebben we de afgelopen zeven jaar kunnen gebruiken voor Teams", zegt hij in een interview met TechCrunch.

Skype-gebruikers hebben tien weken de tijd om te beslissen wat ze met hun account willen doen. Wie wil kan contact- en chatgegevens overzetten naar Teams. Ook is het mogelijk om de data van Skype te downloaden.