28/2 in Nieuwsuur: Zelensky in Witte Huis • 'Coronalockdowns waren onmenselijk' • Offensief op de Westoever

5 jaar na corona: de verpleeghuizen

Deze week is het vijf jaar geleden dat het coronavirus in Nederland tot de eerste besmettingen leidde. Enkele weken later ging het land op slot en stierven dagelijks tientallen of soms zelf honderden Nederlanders aan het virus.

In verpleeghuizen vertrok zich een stille ramp en stierven volgens het RIVM 11.000 ouderen. We gaan terug naar een verpleeghuis in Boxtel, dat we ook bezochten tijdens het dieptepunt van de pandemie. Welke lessen hebben ze daar getrokken?