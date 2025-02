28/2 in Nieuwsuur: Zelensky en Trump ruziën in Witte Huis • Offensief op de Westoever

Omsingeld op de Westoever

Het Israëlische leger heeft deze week tientallen Palestijnen gearresteerd op de Westelijke Jordaanoever. Israëlische militairen blazen huizen op of branden ze plat, melden lokale media.

Het is allemaal onderdeel van een groot offensief dat Israël een maand geleden begon. Volgens de VN is het gebied veranderd in een "slagveld". We spreken met correspondent Nasrah Habiballah en gaan langs bij een Palestijnse boer die steeds verder ingesloten raakt door Israëlische nederzettingen.