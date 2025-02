Ontsnapte berberapen waren pas net in de Apenheul komen wonen

De drie berberapen die dinsdag ontsnapten uit de Apenheul, verbleven pas een week in het park in Apeldoorn. "We denken dat ze toch wat te gespannen waren en in paniek raakten", zegt een woordvoerder van de Apenheul tegen Omroep Gelderland.

Vorig week zijn vier berberapen vanuit Amersfoort en Duitsland naar de Apenheul gebracht in kader van een Europees uitwisselingsprogramma. Drie van de vier apen ontsnapten dinsdagmiddag.

Volgens de woordvoerder gaf de verhuizing hen waarschijnlijk toch iets te veel stress. "Andere apen om je heen, een nieuw gebied om te wonen", dat moet bij de dieren tot spanning hebben geleid, zegt Miriam Heinsbroek.

Het is nog steeds niet duidelijk hoe de dieren precies zijn ontsnapt. "Wanneer dieren in paniek zijn, kan het kleinste gaatje al genoeg zijn om weg te komen."

Apart gezet

De dieren zijn na hun ontsnapping in de buurt van het park gebleven. Ze zaten alle drie rustig in een boom vlak bij de Apenheul. Twee apen konden snel worden verdoofd en gevangen.

De derde liet zich moeilijker vangen. De aap kon niet worden geraakt met de verdovingspijl. De brandweer besloot de aap toen met water uit de boom te spuiten, maar ook dat plan mislukte. Uren later liet de aap zichzelf uit de boom vallen en konden verzorgers uit het park het dier alsnog opvangen.

Inmiddels gaat het weer goed met de apen, zegt Heinsbroek. "Ze zijn veilig terug en ze zijn gezond. We hebben ze apart van de groep gezet zodat ze eerst aan het dierenpark kunnen wennen."