Hof legt broers levenslang op voor viervoudige moord in growshop Enschede

De broers Dejan en Denis A. zijn in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot levenslange celstraffen voor vier moorden in een growshop in Enschede. Het tweetal verklaarde dat hun inmiddels overleden vader als enige verantwoordelijk was, maar het gerechtshoef noemt die verklaring "ongeloofwaardig en onbetrouwbaar".

In november 2018 werden vier mannen van dichtbij doodgeschoten in een growshop in Enschede. Vader Camil A. en zijn zonen Dejan (38) en Denis (36) werden hiervoor twee jaar later tot levenslang veroordeeld. De broers tekenden direct na de uitspraak hoger beroep aan. Hun vader overleed in 2022 op 61-jarige leeftijd in de gevangenis.

In de rechtszaal beriepen de verdachten zich op hun zwijgrecht, maar tijdens de behandeling van het hoger beroep verklaarden de broers dat hun inmiddels overleden vader de moorden in zijn eentje zou hebben gepleegd.

Het gerechtshof vindt de verklaringen ongeloofwaardig omdat ze laat zijn afgelegd en bovendien tegenstrijdig zijn, meldt de regionale omroep Oost. De straffen zijn gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.