Bosz duidelijk over 'niet graag genoeg willen' PSV'ers: 'Dat mag nooit'

De enorme wisselvalligheid van PSV blijft het gesprek van de dag in Eindhoven. Na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles in de halve finales van de KNVB-beker moet de ploeg zich zien op te laden voor opnieuw een duel met Go Ahead. Zaterdag staan de twee clubs in de eredivisie alweer tegenover elkaar.

En juist dat opladen voor wedstrijden tegen op papier mindere tegenstanders is dit seizoen een achilleshiel van de Eindhovenaren. In de Champions League hebben ze geen motivatieproblemen. Ze stuntten in de tussenronde en schakelden Juventus uit.

'Moeten presteren'

Uitspraken van onder anderen Guus Til dat de PSV'ers "misschien niet graag genoeg wilden" in de bekerwedstrijd afgelopen woensdag, vindt trainer Peter Bosz pijnlijk.

"Dat mag natuurlijk nooit. Als je bij een topclub speelt waar het om de prijzen gaat, heb je die honger nodig. Je moet je iedere wedstrijd weer bewijzen. Wij mogen niet, wij moeten presteren", zei Bosz vandaag op een persconferentie.