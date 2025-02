Twaalf blessures uitdaging voor Van Persie bij Feyenoord: 'Moeten winnen op inzet'

Goed nieuws was er ook. Van Ayase Ueda bijvoorbeeld, de Japanse spits is op de weg terug na een blessure. En van de kersvers hoofdtrainer zelf. Van Persie voelt zich "als een vis in het water" als trainer van Feyenoord.

"Ik voel me gesteund door het vertrouwen van de staf en de mensen om me heen. Dat geeft me echt een heel goed gevoel."

Hij kijkt uit naar zijn debuut langs het veld in De Kuip. "Zenuwachtig? Dat is niet het juiste woord. Ik voel wel wedstrijdspanning. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het team en het doel dat we moeten behalen."

"Het is een ongelofelijk belangrijke wedstrijd."