Depay keert na ruim zeven maanden terug in voorselectie Nederlands elftal

Memphis Depay keert na ruim zeven maanden afwezigheid terug in de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft hem op de lijst gezet van in totaal 25 namen voor de dubbele Nations League-ontmoeting met Spanje.

De laatste keer dat Koeman een beroep deed op Depay was tijdens het EK van vorig jaar. De 31-jarige spits speelde op 10 juli 2024 in de halve finale tegen Engeland 35 minuten, sindsdien droeg hij het Oranjeshirt niet meer.

Geen verrassing

Dat Koeman Depay weer in de armen sluit, komt niet helemaal als een verrassing. De bondscoach bracht vorig weekend een bezoek aan Brazilië, waar Depay voor Corinthians speelt. De 98-voudig international was afgelopen seizoen belangrijk voor de club, die van de degradatiezone naar een knappe zevende plek klom. Hij kwam tot 8 goals en 7 assists in 23 wedstrijden.

Daarbij komt dat Koeman het niet makkelijk heeft de spitspositie in te vullen. Wout Weghorst is voorlopig uit de roulatie vanwege een gebroken teen en Joshua Zirkzee en Brian Brobbey weten het net bij hun club niet vaak te vinden.

Op 20 en 23 maart speelt Oranje tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. De definitieve selectie voor die wedstrijden maakt Koeman over twee weken bekend.