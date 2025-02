Bijna 200 miljard euro nodig voor problemen op stroomnet

Er is de komende jaren zo'n 195 miljard euro nodig om het stroomnet goed te laten werken. Dat hebben ambtenaren berekend, schrijft De Telegraaf. Het geld is nodig om bijvoorbeeld de kabels te verzwaren en extra transformatorhuisjes te bouwen.

De netbeheerders maakten vorig jaar zelf al een berekening. Zij kwamen toen ook al uit op een bedrag van 195 miljard euro, zo staat in een rapport. Daarnaast verwachten zij dat we in 2040 twee tot vier keer zoveel voor stroom zullen betalen.

Het elektriciteitsverbruik in Nederland zal richting 2050 verviervoudigen, mede vanwege de overstap naar zonne- en windenergie. En dat terwijl er nu al grote problemen zijn: zo staan er op dit moment zo'n 10.000 bedrijven op de wachtlijst voor een zware aansluiting.

Als de investeringen in het stroomnet niet worden gedaan, lopen we volgens onderzoekers per jaar 10 tot 40 miljard euro aan economische opbrengsten mis. Dat komt onder meer omdat dan bedrijven niet kunnen draaien en woningen niet kunnen worden gebouwd.