Zware Europese delegatie in India, op zoek naar nieuwe geopolitieke vrienden

Het lijkt misschien wat overdreven: 21 eurocommissarissen bij één bezoek. Maar "er is genoeg te bespreken", zegt hoogleraar Haroon Sheikh. Hij schreef onder meer het boek De opkomst van het Oosten. "Er wordt al tijden onderhandeld over een handelsakkoord en dat schiet niet op. Het bezoek van de Europese Commissie kan een impuls geven aan die onderhandelingen. Dat Europa met zo'n zware delegatie naar India gaat, geeft het signaal af: India heeft prioriteit."

Dat signaal komt aan de late kant, vindt Verschooten. "De EU heeft de relatie met India lang een beetje verwaarloosd."

Dat terwijl India zich snel ontwikkelt tot een machtig land. Het land heeft inmiddels meer inwoners dan China. De economie in India groeit razendsnel: in 2023 met 8,2 procent volgens de Wereldbank. Ter vergelijking: in China groeide de economie dat jaar met 5,2 procent, in Nederland met 0,1 procent en in de VS met 2,9 procent.

'India kijkt transactioneel naar de wereld'

Ook de zelfverzekerdheid van India groeit, ziet Verschooten. "Zeker sinds het aantreden van premier Narendra Modi probeert India op het wereldtoneel een belangrijke rol te spelen. Dit Europese bezoek straalt goed af op Modi. Hij kan laten zien dat wereldleiders naar hém komen, dat ze India nodig hebben."

Daarbij stelt het land zich onafhankelijk op. Dat vindt zijn oorsprong in het verleden, duidt onderzoeksinstituut Clingendael in een recent rapport. "India ziet de eigen koloniale geschiedenis als een pijnlijke les. Buitenlandse overheersing, zelfs in lichtere vorm, mag zich nooit meer voordoen. India moet daarom onafhankelijk kunnen opereren."

Verschooten: "India kijkt redelijk transactioneel naar de wereld. Zeker onder Modi knoopt India banden aan om daar zelf profijt van te hebben."

Die analyse deelt Sheikh: "India is zelfbewust en voert de Indiase agenda uit. Daarbij zet India het eigenbelang op één."

Zo kiest India geen partij in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Sterker: de handel tussen Rusland en India steeg sinds de invasie juist sterk, vooral door de import van Russische olie die Europa heeft geboycot. "Onder Indiërs hoor ik: wij hebben er niets mee te maken", zegt Verschooten.

Nieuwe machtsblokken

Wat dat betreft oogt het ongemakkelijk dat Von der Leyen de banden met India aanhaalt, terwijl de Russische dreiging groeit. Maar nu de VS van Europa wegbeweegt en naar Rusland opschuift, groeit voor de EU het belang van andere bondgenootschappen. "En wellicht kan Modi als vriend van Poetin een bemiddelende rol spelen in de oorlog", zegt Verschooten.

Zelf zei Von der Leyen "in deze tijd van intense geopolitieke competitie" de banden te willen "verdiepen met een van onze meest vertrouwde vrienden en bondgenoten: India".

Het is "diplomatiek slim" dat India en de EU elkaar opzoeken, beaamt Sheikh. "De EU en India zijn allebei grote machtsblokken, maar niet zo groot als de VS en China. En beide willen niet van de VS of China afhankelijk zijn."

Eigenbelang

Onder de Amerikaanse president Donald Trump dreigt een handelsoorlog tussen de EU en de VS. Ook heeft de EU problemen met China, dat bijvoorbeeld goedkopere elektrische auto's naar Europa exporteert, waar Europese autobouwers last van hebben. Sheikh: "De relatie tussen de VS en China staat onder druk. Dan is het belangrijk dat je ook andere partners hebt. Je zou kunnen zeggen dat de EU en India in elkaars armen worden gedreven."

Daarbij zal Europa rekening moeten houden met de manier waarop India naar de wereld kijkt. Want, zo schrijft het Clingendael-rapport, India gelooft niet in bondgenootschappen waarbij landen elkaar altijd onvoorwaardelijk steunen. "Als het puntje bij paaltje komt, kiest iedereen voor eigenbelang en zo hoort het volgens India ook."

Eerder maakten we een serie over de wereld in 2100. In onderstaande aflevering zie je wat de impact is van de bevolkingsgroei op de onderlinge verhoudingen in de wereld: