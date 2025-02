Handballer Smits komt niet door medische controle en mist EK-kwalificatieduels

Handbalbondscoach Staffan Olsson kan bij de EK-kwalificatieduels met Faeröer (12 en 16 maart) niet beschikken over Kay Smits.

Bij een preventieve medische controle bij zijn Duitse club SG Flensburg-Handewitt zijn een aantal zaken geconstateerd die aanleiding geven tot nader onderzoek. Wat Smits precies mankeert, is niet duidelijk.

De rechteropbouwer stond vorig jaar lange tijd aan de kant vanwege een ontstoken hartspier. Het is nog onbekend hoelang hij ditmaal uit de roulatie is.

Smits is samen met Luc Steins de meeste dragende speler in de handbalselectie van Oranje, dat vorige maand dicht bij een historische plaats in de kwartfinales van het WK was.

'Erg zuur'

"Dit is erg zuur voor Kay", zegt Jeroen Bijl, interim technisch directeur van de handbalbond. "Na de lange periode van afwezigheid heeft hij in januari aangetoond van grote waarde te zijn voor het Nederlands team. We ondersteunen hem uiteraard waar nodig."