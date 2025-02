Oekraïne heeft diplomatiek en economisch veel te winnen bij grondstoffendeal VS

Geven en nemen

Volgens Trump zal de overeenkomst met Oekraïne ervoor zorgen dat Amerika terugbetaald wordt voor de "honderden miljarden" die Oekraïne ontvangen zou hebben. Het eerder genoemde bedrag van 500 miljard dollar aan grondstoffen die de VS zou willen krijgen, staat niet meer in de overeenkomst.

Trump noemde dat een eerlijke betaling voor de hulp die Oekraïne tot nu toe heeft gekregen. Dit bedrag was volgens de Oekraïners totaal uit de lucht gegrepen en onacceptabel. Wel komt er een fonds waar 50 procent van de opbrengsten in gestopt wordt. Dat fonds zal gebruikt worden om verder te investeren in de Oekraïense industrie.

Zelensky hamerde steeds op veiligheidsgaranties. Die zijn ook niet in de huidige deal vastgelegd; de Oekraïense leider had ook door dat hij Trump iets moest geven wat hij tegenover zijn aanhang kon verkopen als een goede deal. Maar als de VS extra gaat investeren in Oekraïne, zo is het idee, dan zullen ze die investeringen ook blijven beschermen tegen mogelijke Russische agressie in de toekomst. Onlangs werd nog een belangrijke lithiummijn in de Donbas veroverd door Rusland.

Al is er ook wat onduidelijkheid over waar Trump nou precies op aast. Regelmatig sprak hij over "bijzondere aardmetalen" in Oekraïne. Dat is een kleine groep metalen waarvan niet duidelijk is of en in hoeverre ze ook aanwezig zijn in de Oekraïense bodem. Amerikaanse vertegenwoordigers zeggen tegen CNN dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat dit op grote schaal gevonden kan worden in Oekraïne.

Dit zijn de bodemschatten van Oekraïne: