Verstappen bezig aan tweede testdag Formule 1: 24 ronden en vierde rondetijd

Het was woensdag op de eerste testdag ongekend koud en nat in Bahrein en de stroom viel ook nog eens uit. Verstappens tweede testdag verloopt tot nu toe rustiger. Het weer is een stuk gunstiger, de zon schijnt en stroomproblemen blijven uit.

Lance Stroll komt vandaag niet in actie. Hij voelt zich "niet helemaal honderd procent" en blijft aan de kant. Bij Aston Martin kwam daardoor alleen Fernando Alonso op de baan.

Metalen constructie

Op het eerste gezicht was er in de ochtendsessie vrijdag weinig bijzonders te melden over de prestaties van de coureurs en vooral de auto's. Maar de teams zelf zullen weer genoeg informatie verzameld hebben om toch weer kleine verbeteringen door te kunnen voeren aan de bolides.