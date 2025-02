Griekenland plat door stakingen en protesten, twee jaar na fataal treinongeluk

Twee jaar na het dodelijke treinongeluk in Griekenland ligt het hele land plat door stakingen. Naast de honderden demonstraties ligt het lucht-, zee- en treinverkeer stil uit woede vanwege het gebrek aan gerechtigheid na het ergste treinongeluk in de geschiedenis van het land, waarbij 57 mensen omkwamen.

De boze mensenmassa richt zich vooral tegen de conservatieve Griekse regering van premier Kyriakos Mitsotakis, die te weinig zou hebben gedaan na het ongeluk. Zo zouden politici verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de fouten die hebben geleid tot het ongeluk. Tot nu toe zijn alleen spoorwegfunctionarissen aangeklaagd.

Het ongeluk gebeurde op 28 februari 2023 in Larissa, in Noord-Griekenland, toen een passagierstrein frontaal op een goederentrein botste. De ernstige gebreken in de Griekse transportinfrastructuur werden door het ongeluk blootgelegd.

Steun van vakbonden

De gevolgen van de demonstraties zijn groot. Vluchten en treindiensten zijn geannuleerd, veerboten stilgelegd en het openbaar vervoer is in het hele land zwaar verstoord. Ook privébedrijven en winkels houden vandaag ook de deuren dicht. Veel zaken hebben posters in de etalages opgehangen waarin ze hun steun uitspreken naar de nabestaanden.

Demonstraties zijn gepland in meer dan driehonderd steden en dorpen in Griekenland en daarbuiten, met het parlementsgebouw in Athene als centraal punt. Ruim vijfduizend politieagenten worden ingezet om de menigte in goede banen te leiden en ongeregeldheden te voorkomen.

De Griekse vakbonden steunen de protesten waarbij duizenden Grieken de straat opgaan om de regering onder druk te zetten.

Beelden van het treinongeluk: