Drie verdachten aangehouden in 15 jaar lange vermissingszaak België

De politie in België heeft drie verdachten aangehouden in de verdwijningszaak van een vrouw die al 15 jaar lang vermist is. Het parket van Antwerpen bevestigt de aanhouding aan Belgische media.

Een van de verdachten is aangehouden op verdenking van moord. De rol van de andere twee, onder wie de toenmalige partner van de vrouw, wordt nog onderzocht.

De Schepper woonde met haar vriend en drie kinderen in Balen, niet ver van de Nederlandse grens. Ze verdween in 2010 op 26-jarige leeftijd, maar werd nooit als vermist opgegeven. Pas na veertien jaar kwam de zaak aan het licht.

Volgens de politie heeft De Schepper een moeilijke jeugd gehad en op haar achttiende al het contact met haar familie verbroken. Ze leefden een geïsoleerd bestaan en had weinig sociale contacten. Haar kinderen waren op het moment van de verdwijning 2, 3 en 7 jaar.

Na een melding van de school van een van de kinderen, kwam de vermissingszaak boven water. Eind januari verspreidde de Belgische politie een opsporingsbericht van De Schepper.

Eerder veroordeeld

Een van de verdachten, de 33-jarige Nick G., werd volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws al eens eerder veroordeeld voor moord. De toen 19-jarige G. vermoordde in 2011 zijn beste vriend Glenn met een bijl.

Een woordvoerder zegt dat het politieonderzoek sinds de start al de kwalificatie moord heeft gehad. Een lichaam is vooralsnog niet gevonden.