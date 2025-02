Man steekt twee hoogbejaarde medebewoners in rusthuis België dood

In het Belgische dorp Dentergem heeft een bewoner van een woonzorgcentrum drie medebewoners van in de 90 neergestoken. Twee slachtoffers zijn omgekomen, het derde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De dader is opgepakt. Volgens Belgische media gaat het om een man van begin 90 die vier jaar geleden zijn vrouw vermoordde. Hij zou haar thuis hebben doodgeslagen met een hamer, na 66 jaar huwelijk.

De man werd daarvoor niet veroordeeld omdat er werd vastgesteld dat hij een geestesstoornis had. Ook verder zou hij zwaar hulpbehoevend zijn. Daarom woonde hij volgens Het Nieuwsblad "onder strenge voorwaarden" in het woonzorgcentrum in Dentergem.

Vannacht rond 03.30 uur viel hij drie medebewoners aan, ook allemaal in de 90. De aanleiding is onduidelijk.