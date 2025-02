Man steekt medebewoners rusthuis België dood

In het Belgische dorp Dentergem heeft een bewoner van een woonzorgcentrum drie medebewoners neergestoken. Twee slachtoffers zijn omgekomen, het derde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De dader is opgepakt.

De slachtoffers zijn in de 90, zegt burgemeester Degroote tegen Belgische media. Ze werden vannacht rond 03.30 uur aangevallen door hun medebewoner. Onduidelijk is nog waarom hij dat deed. Er is niet bekendgemaakt hoe oud hij is.

De politie doet onderzoek in en rond het woonzorgcentrum in Dentergem, een plaats in West-Vlaanderen. Ook de burgemeester is ter plaatse.

Degroote spreekt van een schokkende gebeurtenis. "Onze gedachten gaan nu in de eerste plaats naar de slachtoffers en de families."