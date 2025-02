Mexico levert kopstukken drugskartels uit aan de VS, onder druk van Trump

Correspondent Latijns-Amerika Boris van der Spek:

"De aanpak van de smokkel van fentanyl, dat eigenlijk allemaal via Mexicaanse kartels over de grens gaat, is heel belangrijk voor Trump. Hij heeft twee keer gedreigd met handelstarieven als Mexico niet meer doet om misdaad en fentanylsmokkel aan te pakken. En die importtarieven van 25 procent zouden de Mexicaanse economie enorm schaden. Dus Mexico kan haast niet anders dan meewerken, om te laten zien dat ze de strijd tegen de georganiseerde misdaad serieus nemen.

Vandaag - op de dag van de uitlevering - is er een behoorlijk zware Mexicaanse delegatie in Washington, om te praten over de strijd tegen de misdaad. Het laat zien dat Mexico er alles aan doet om een akkoord te krijgen om die importheffingen uit te stellen. Ze proberen Trump dus echt tevreden te stellen. En als je ziet wat er door Mexico tot nu toe wordt gedaan, is de kans ook zeker aanwezig dat de importheffingen van 4 maart weer worden uitgesteld."