Lamens hard onderuit in Austin, ze pakt maar een game tegen Minnen

Suzan Lamens is in de achtste finales van het WTA-toernooi in Austin op een forse nederlaag getrakteerd. De nummer 67 van de wereld verloor met 1-6, 0-6 van Greet Minnen (WTA-92).

De 25-jarige Lamens, die voor het eerst geplaatst was bij een WTA-toernooi (als achtste), had twee jaar geleden op een ITF-toernooi ook tegen de Belgische gespeeld. Ze verloor toen de laatste zeven games van de partij en boog uiteindelijk met 4-6, 0-6. Ditmaal was het nog een graadje erger.

Twaalf games op rij

Lamens brak Minnen in de openingsgame, maar verloor in het vervolg maar liefst twaalf games op een rij. Ze leverde al haar servicegames in en kwam in die zes games maar één keer op deuce.