Planetenparade: 7 planeten aan de hemel (maar temper je verwachtingen )

Wie toch wil proberen zoveel mogelijk planeten te scoren, kan het beste naar een plek gaan waar je heel ver kunt kijken, adviseert Hanko. "Maar dat heeft alleen zin als er niets anders hoogs in de buurt staat. Vanaf een torenflat in de stad kun je de horizon nog steeds niet zien. Dus je hebt een gebied nodig met een heel weids uitzicht richting het oosten, zuiden en westen. Dat is het beste."

Dat luistert nauw. Bij publiekssterrenwacht Phoenix in het Gelderse Lochem is het uitzicht best weids, maar niet weids genoeg, zegt Gerrit Dreise, sinds 40 jaar actief bij de sterrenwacht. "We zitten hier in een bosgebied. Er staan te veel bomen voor. We wilden eerst nog een speciale avond organiseren toen we zagen dat er zoveel over die zeven planeten te doen was, maar we hebben er toch van afgezien. We kregen wel de vraag van de mensen maar we willen ook eerlijk zijn. Je gaat ze niet allemaal zien hier."

Op het Dark Sky Park De Boschplaat op Terschelling zou het wel kunnen, vermoedt Melis de Vries van vakantiepark Tjermelân waar het park ligt. "Richting het zuiden kijk je vanaf een duintop richting de Waddenzee en heb je vrij zicht."

Melkweg

Er hebben zich op Terschelling nog geen hordes amateurastronomen gemeld, al is bij helder weer het wel een van de plaatsen waar de sterrenhemel prachtig te zien is. "Veel mensen zijn onder de indruk van de Melkweg. Die is hier goed te zien."

Sterrenwachten organiseren overigens het hele jaar door evenementen waarbij bezoekers niet alleen planeten, maar ook sterrenstelsels, nevels en andere objecten met steeds modernere en krachtiger telescopen kunnen aanschouwen. Dat kan bijvoorbeeld op 7, 8 en 9 maart tijdens de Landeliike Sterrenkijkdagen.

En wie bijvoorbeeld Saturnus echt goed wil zien, kan beter een paar maanden wachten, zegt Esther Hanko. "Aan het einde van de zomer is die weer helemaal terug aan de hemel. Kijk vooral naar wat er wel te zien is, want dat is meer dan genoeg."