CDU/CSU en SPD willen Duitse regering vormen, dit zijn de knelpunten

Een week na de Duitse Bondsdagverkiezingen zijn de christendemocratische CDU/CSU en centrumlinkse SPD op elkaar aangewezen. Een 'grote coalitie' tussen de linkse en rechtse volkspartijen is de enige realistische formatie-optie. Vandaag starten de onderhandelingen.

Beoogd bondskanselier Merz (CDU) wil nog voor Pasen een regering hebben gevormd. Doel is een compact regeerakkoord op hoofdlijnen, en geen eindeloze onderhandelingen door allerlei werkgroepen. Snelheid boven details. De SPD heeft minder haast en wil bovendien de 360.000 leden laten meestemmen over een akkoord.

Steun aan Oekraïne, investeren in infrastructuur en het verlagen van stroomprijzen: over veel thema's kunnen de partijen het wel eens worden. Maar er zijn meerdere knelpunten waar stevige onderhandelingen over te verwachten vallen.

1. Migratie

Op het gebied van asiel en migratie zijn de posities ingenomen en rode lijnen getrokken. Merz heeft de kiezer beloofd zijn omstreden asielmotie, aangenomen met hulp van de radicaal-rechtse AfD, door te voeren. De SPD is weliswaar op dit thema naar rechts opgeschoven, maar ziet principiële bezwaren in de CDU-plannen.

Zo botst het afwijzen van alle asielzoekers aan de grens met EU-wetgeving en Europese solidariteit, aldus de SPD. Het volledig stopzetten van gezinshereniging gaat de sociaaldemocratische partij ook te ver.

Het voorstel om de huidige tijdelijke grenscontroles permanent te maken, heeft Merz al afgezwakt. Die kunnen 'tijdelijk' blijven, tot het nieuwe EU-asielakkoord in 2026 van kracht wordt en de controle op de EU-buitengrenzen wordt opgevoerd.

2. Geld

De kwakkelende Duitse economie moet weer groeien, daarover zijn alle partijen het wel eens. De CDU/CSU ziet de oplossing in belastingverlagingen, de SPD in subsidieregelingen. Wat het ook wordt, het probleem is de financiering. Geld uitgeven kan alleen als er geld uitgegeven kán worden.

Door de schuldenrem, de grondwettelijk vastgelegde beperking op het lenen van geld, zijn de opties beperkt. De SPD wil de schuldenrem hervormen. De CDU/CSU was daar in de campagne tegen, maar Merz sluit het niet langer uit. Andere opties zijn een speciaal fonds oprichten of de noodtoestand uitroepen, waardoor de schuldenrem wordt opgeschort.

De gewenste investeringen in defensie krijgen voorrang in de onderhandelingen. Op tafel ligt een plan om nog met de oude Bondsdag te stemmen over een miljardeninjectie voor defensie. Voor het loslaten van de schuldenrem of een speciaal fonds is namelijk een tweederdemeerderheid nodig. In de nieuwe Bondsdag, die uiterlijk op 25 maart wordt geïnstalleerd, lijkt dat onhaalbaar door de groei van de AfD en Die Linke. De laatstgenoemde partij is weliswaar tegen de schuldenrem, maar niet ten gunste van bewapening.

3. Terugdraaien beleid van vorige regering

De CDU/CSU heeft de afgelopen jaren felle oppositie gevoerd tegen de regering van bondskanselier Scholz (SPD), die samen met de Groenen en liberale FDP progressief en sociaal beleid doorvoerde. CDU-leider Merz heeft regelmatig beloofd wetgeving ongedaan te maken zodra hij het in Kanzleramt zit.

Zo wil Merz de sluiting van de kerncentrales terugdraaien, evenals wetgeving om verwarmingssystemen te verduurzamen. Ook wil hij af van het Bürgergeld-uitkeringssysteem, de legalisering van wiet en de hervorming van de kieswet, waardoor de Bondsdag kleiner is geworden. Dat laatste is voor CSU-leider Söder een breekpunt.

De SPD wil natuurlijk de erfenis van de vorige regering veiligstellen, terwijl de CDU/CSU een duidelijk rechtser, conservatiever beleid wil doorvoeren. Op het gebied van klimaat en duurzaamheid zal de SPD wellicht water bij de wijn willen doen, nu ze niet meer met de Groenen regeren. Op het gebied van uitkeringen en minimumloon gaat het om de kernpunten van de partij, en zal de strijd fel zijn.

4. De poppetjes

Onderlinge goede verhoudingen zijn misschien wel het belangrijkste voor een succesvolle regering. Merz en Scholz waren vaak water en vuur, maar ook tussen Merz en de nieuwe SPD-leider Lars Klingbeil is wat relatietherapie nodig.

Zeker na de samenwerking tussen de CDU/CSU en de AfD bij een asielmotie, heerst er wantrouwen richting Merz. Ook zijn harde aanvallen in de campagne tegen 'groene en linkse gekken' hebben kwaad bloed gezet. Merz gedroeg zich als een mini-Trump en kanselieronwaardig, klonk het bij de sociaaldemocraten.

Andersom vinden de christendemocraten dat juist Klingbeil de politiek heeft verruwd, met harde en persoonlijke aanvallen tijdens de campagne van 2021. CDU'ers spreken daarom van de 'Klingbeilisering' van het politieke debat.

Over de verdeling van de posten is het aannemelijk dat de populaire defensieminister Pistorius (SPD) doorgaat, en mogelijk vicekanselier wordt. Bij de christendemocraten moet Merz vooral rekening houden met de wensen van de Beierse premier Söder (CSU). Door het verkiezingssucces van de Beierse christendemocraten (37,2 procent tegenover 28,5 procent landelijk) eist hij hoge posten voor 'zijn' kandidaten.

Merz heeft zichzelf zeven weken gegeven voor deze puzzel. Als dat lukt, kan de nieuwe regering eind april aantreden en is Merz de nieuwe bondskanselier.