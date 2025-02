Oostenrijkse langlaufer Vermeulen wil olympisch goud: 'Met Nederlandse mentaliteit'

Vermeulen kreeg langlaufen met de paplepel ingegoten. Zijn ouders veroverden in een ver verleden Nederlandse titels in de sport die in Nederland op een laag pitje staat.

"Maar in het land der blinden is eenoog koning", blikt vader Vincent terug op die periode van ruim dertig jaar geleden. Inmiddels heeft hij met zijn vrouw Dorien een florerende praktijk als fysiotherapeut in Ramsau. Zo behoorde skilegende Hermann Maier tot zijn clientèle.

"We zijn begin jaren negentig uiteindelijk voor het langlaufen naar Oostenrijk vertrokken. Mika heeft zich nu omhoog gewerkt. Hij doet veel op eigen kracht, ik ondersteun hem op afstand met trainingsschema's. Rond de WK zijn we even in Noorwegen."

Verhuizing naar Noorwegen

Om zijn topsportloopbaan nog meer inhoud te geven, verhuisde Vermeulen vijf jaar geleden naar Noorwegen. Hij kocht een huis in Lillehammer en zit daar nog steeds.

Vermeulen: "Noorwegen is hét topland bij het langlaufen. De sport heeft in Oostenrijk veel last gehad van grote dopingschandalen. Langlaufen was een tijd niet belangrijk. Alpineskiën is de sport, net als voetbal. Veel toplanglaufers wonen in Lillehammer en omstreken. Ik train veel zelf, maar een afspraak maken om met iemand te trainen op hoog niveau is hier snel gemaakt."