Hoolwerf kan eer van Nederlandse mannen redden bij laatste wereldbeker voor WK

Op de andere afstanden is de achterstand van de Nederlandse schaatsers op de koplopers te groot of bijna niet te overbruggen. Natuurlijk draait het dit seizoen vooral om het wereldkampioenschap in Hamar, toch valt een aantal zaken op in het lopende wereldbekerseizoen.

Vooral het gebrek aan zeges bij de mannen op de traditionele schaatsafstanden springt in het oog. Als er dit weekeinde in Thialf niet wordt gewonnen op de 500, 1.000, 1.500 óf 5.000 meter is het de eerste keer sinds de invoering van de wereldbeker in 1985 dat de Nederlandse mannen geen enkele zege boeken op een klassieke schaatsafstand.