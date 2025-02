Proef met 'regelrechter' voor conflicten op werk

Bij vier rechtbanken in Nederland kunnen burgers binnenkort terecht voor een eenvoudigere afhandeling van conflicten op het werk, zoals onenigheid over het salaris of doorbetaling bij ziekte. Bij de kantonrechtbank van Den Haag, Rotterdam, Overijssel en Zeeland-West-Brabant zit vanaf komende week een zogenoemde 'regelrechter' die een uitspraak kan doen over een conflict zonder dat dit veel geld kost en er veel juridische papieren ingeleverd moeten worden.

Het kabinet heeft besloten om drie jaar te experimenteren met deze regelrechters waar al een paar jaar pilots voor liepen om te kijken of sommige rechtszaken sneller, goedkoper en laagdrempeliger kunnen.

Arbeidsmigranten

De betrokken bewindslieden Struycken (Rechtsbescherming) en Van Hijum (Sociale Zaken) zijn enthousiast over de pilots en denken dat een regelrechter vooral voor arbeidsmigranten, flexwerkers en zzp'ers goed kan uitpakken. "Ik ben blij dat we met de regelrechter een aantal drempels weghalen waardoor het gemakkelijker wordt om naar de rechter te stappen", zegt minister Van Hijum. "Zo krijgen arbeidsmigranten waar ze recht op hebben."

Bij de pilots kon een 'regelrechter' worden ingezet bij zaken waar een kantonrechter over moet oordelen, zoals huurkwesties, arbeidsconflicten, familiezaken (erfenis) of ruzies over een geldbedrag onder de 5000 euro. Vooralsnog krijgt de proef alleen een vervolg voor arbeidskwesties.

Voor dit soort zaken moesten tot nu toe soms allerlei juridisch onderbouwde documenten worden ingeleverd en is een deurwaarder nodig om een zaak te starten. Ook schakelen mensen vaak een advocaat in voor hulp bij het aanleveren van het bewijsmateriaal. Dat hoeft bij een regelrechter niet meer.

Niet te complex

Iemand kan online een zaak aanvragen via een eenvoudig formulier. Als is gecontroleerd dat de zaak niet te complex is, moet de gedaagde - bijvoorbeeld het uitzendbureau van arbeidsmigranten - opdagen bij een zitting, waar de indiener mondeling een toelichting geeft. De rechter zal dan proberen de kwestie af te handelen, omdat daarmee ook het rechtssysteem wordt ontlast.

Als de partijen er niet uitkomen, zal de rechter uitspraak doen op een zo kort mogelijke termijn. Het kabinet denkt dat ongeveer 400 zaken per jaar gedaan kunnen worden door een regelrechter.

Staatssecretaris Struycken denkt dat hiermee juridische, praktische en financiële drempels zijn verlaagd. "Hierdoor kan een rechtzoekende een procedure beginnen zonder dat specifieke kennis en vaardigheden of juridische bijstand nodig zijn."

Lastig

De komst van de regelrechter wordt niet door iedereen enthousiast ontvangen. In de pilot bleek dat mensen het lastig kunnen hebben in een zaak, bijvoorbeeld als ze niet worden bijgestaan door een advocaat terwijl de tegenpartij, zoals een huurbaas, daar wel voor kiest en de indiener met juridische argumenten overdondert.

De regelrechter komt er alleen voor inwoners van en rond Den Haag, Rotterdam, Overijssel en Zeeland-West-Brabant, want een kantonrechtbank mag niet zelf worden gekozen.