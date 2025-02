Trump: importheffingen Mexico en Canada gaan op 4 maart in

De Amerikaanse president Trump wil de importheffingen van 25 procent op Mexicaanse en Canadese goederen volgende week dinsdag, op 4 maart, laten ingaan. Hij vindt dat die landen nog steeds te weinig doen om drugssmokkel tegen te gaan. "Er komen nog steeds drugs vanuit Canada en Mexico in zeer hoge en onaanvaardbare hoeveelheden ons land binnen", schrijft hij op zijn socialemediakanaal Truth Social.

Trump kondigde de heffingen begin februari aan en stelde ze vrijwel meteen daarna met een maand uit. In ruil daarvoor zorgen Canada en Mexico onder meer voor betere grensbewaking. Eerder deze week gaf de president 2 april als nieuwe datum, wat de suggestie deed wekken dat de heffingen weer met een maand zouden worden uitgesteld. Maar nu zegt Trump dus dat 4 maart toch de definitieve datum wordt.

Hij dreigt ook met een extra 10 procent voor China, bovenop de 10 procent die al was ingegaan. Ook die zouden volgende week dinsdag ingaan. China heeft de eerdere heffingen al vergolden door sommige Amerikaanse producten extra te belasten.

Even na de laatste aankondiging van Trump maakte Mexico bekend dat het kopstukken van drugskartels heeft uitgeleverd aan de VS. Het gaat om 29 veroordeelden en verdachten, een van de grootste uitleveringen van de laatste jaren.

Canada, Mexico en China zijn de belangrijkste handelspartners voor de VS. Volgens Trump zijn de maatregelen nodig om "de VS te beschermen", maar volgens experts kunnen ze ertoe leiden dat de Amerikaanse economie minder hard zal groeien en het leven in de VS juist duurder wordt.