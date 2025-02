Elfde nederlaag in twaalf wedstrijden voor Van Nistelrooij bij Leicester City

Het lukt de Nederlandse hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij maar niet om het tij te keren voor Leicester City. Tegen West Ham United leed de nummer 19 uit de Engelse Premier League alweer de elfde nederlaag van de afgelopen twaalf wedstrijden: 0-2.

"We hebben niet al te veel resultaten geboekt", zei Van Nistelrooij tegen de Britse omroep BBC. "We waren te passief en bleven te verdedigend. We hebben de tegenstander helemaal niet onder druk gezet."

Volgens de Nederlander hadden ze het dan ook aan zichzelf te wijten dat ze voor rust op een 0-2 achterstand kwamen. Het eerste doelpunt viel na twintig minuten. Vlak voor rust kwam daar een eigen goal bij van Jannik Vestergaard, die daarmee zijn honderdste wedstrijd in de Premier League een zwart randje gaf.

De tweede helft wist Leicester zich te herpakken. Gescoord werd er niet, maar West Ham liep ook niet verder uit.

Van Nistelrooij werd in november aangesteld als vervanger van Steve Cooper, maar doet het niet veel beter. De club pakte dit seizoen slechts 17 punten uit 27 wedstrijden en stevent af op degradatie. Alleen Southampton heeft nog minder punten, namelijk 9.

Toch wil Van Nistelrooij van opgeven niets weten. "We zijn nog steeds in de strijd. We zullen blijven vechten zolang we kunnen."