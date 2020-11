Blunder Barça-doelman tegen Atlético bezorgt Koeman nog meer kopzorgen

Ronald Koeman had zich met FC Barcelona weer enigszins willen mengen in de titelstrijd in La Liga, maar het duel bij rivaal Atlético Madrid levert de Nederlandse coach uiteindelijk nog meer kopzorgen op. Het werd 1-0 voor Atlético.

Het is de eerste overwinning van Atlético op Barça in tien jaar tijd. Barcelona blijft steken op elf punten in de competitie; negen minder dan mede-lijstaanvoerder Atlético.

Er waren kansen over en weer in het duel. Antoine Griezmann schoot net over, Saúl was dicht bij een treffer met een fraai afstandsschot, Marcos Llorente raakte de lat. Maar net op het moment dat beide teams met een brilstand dachten te gaan rusten, was het Gerard Piqué die in de fout ging op de helft van Atlético.