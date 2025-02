Van de Looi vindt mislopen bekerfinale 'superzuur, maar spelers hebben alles gegeven'

Van de Looi gooide het in de tweede helft over een andere boeg om de 2-1 achterstand omgedaan te maken. "Omdat we moesten scoren, moesten er aanvallers in. Dus hadden we op een gegeven moment geen middenvelders meer over. Daardoor was de balans weg. Maar ik had geen andere keuze. Iedereen heeft geknokt voor wat hij waard is. Zo hoort het ook. Je moet ook de credits aan AZ geven, ik vond ze echt goed spelen."

Aan Van de Looi de taak om zijn elftal na de teleurstelling klaar te stomen voor de eerstvolgende competitiewedstrijd, komende zondag uit bij |Heerenveen. "Nu ben je even leeg, maar we moeten de rug rechten, want zondag moeten we er weer staan. Dit mooie bekeravontuur is nu voorbij, maar in de competitie moet er ook gewoon weer worden gepresteerd."

Heracles was er heel dichtbij, dat realiseert Van de Looi zich ook. "Dit was een gouden kans en dat zal nog wel een paar keer door mijn hoofd schieten. Het was een dubbeltje op zijn kant en hij viel verkeerd."