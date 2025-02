AZ-coach Martens prijst penaltyheld Owusu-Oduro na bereiken bekerfinale: 'Grote klasse'

AZ bereikte de halve finales door achtereenvolgens zeges op FC Groningen (3-1), Ajax (2-0) en Quick Boys (3-1) en nu Heracles. "Dit was nummer vier van de vijf", aldus Koopmeiners. "We gaan niet naar de finale om te verliezen. We willen het onvergetelijk maken."

Coach Martens laat weten dat het winnen van de KNVB-beker een van de doelstellingen is dit seizoen. "Daar praten we al heel lang over. We staan pás in de finale. Het gaat erom dat we die winnen. daar gaan we alles aan doen."