AZ verslaat Heracles na strafschoppen en volgt Go Ahead naar bekerfinale in De Kuip

AZ en Go Ahead Eagles spelen op Tweede Paasdag 21 april de finale van de KNVB-beker. Na de stunt van Go Ahead Eagles gisteren bij PSV (1-2) waren de Alkmaarders vanavond in Almelo na het nemen van strafschoppen te sterk voor Heracles.

Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2 en in de verlenging werd niet gescoord. De strafschoppenserie was even meeslepend als de wedstrijd. Heracles stond op matchpunt, maar liet dat liggen, waarna AZ toesloeg.

Waar het voor Go Ahead zestig jaar geleden is dat de club een bekerfinale speelde, is het voor AZ zes jaar geleden, toen Feyenoord in de finale met 3-0 won. De laatste van vier bekeroverwinningen van AZ dateert van 2013.

AZ haalde voor de achtste keer in de historie de finale, In 2007, 2017 en 2018 verloor AZ de eindstrijd. Naast 2013 nam AZ ook in 1978, 1981 en 1982 de beker mee naar huis.

Enerverende eerste helft

AZ moest het zonder de zieke Møller Wolfe doen. Mees de Wit stond daardoor op de linksbackpositie. De Wit liet zich snel zien met een schot dat werd gekeerd door keeper Fabian de Keijzer.

Het was een enerverende eerste helft in Almelo en het vermaak begon al in de eerste minuten, toen de rook van de spectaculaire vuurwerkshow maar net was opgetrokken. Heracles-middenvelder Jan Zamburek kopte na een hoekschop op de paal.

De openingsgoal viel aan de andere kant. Na een voorzet van Maykel Lahdo stond buitenspeler Ernest Poku vrij om zijn eerste goal van het seizoen in de verre hoek te schieten.