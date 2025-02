Oproep Marokkaanse koning om geen schaap te slachten valt goed

Op straat in de hoofdstad Rabat lijken de meeste Marokkanen blij te zijn met de oproep van koning Mohammed VI om dit jaar geen schapen te slachten tijdens Eid al-Adha, ook bekend als het Offerfeest. Door de droogte waarmee het land al jarenlang kampt, is de veestapel flink gekrompen en is de prijs van een schaap opgelopen tot ongeveer 500 euro. Dat is te duur voor veel Marokkanen.

"Ons land wordt geconfronteerd met klimatologische en economische uitdagingen die hebben geresulteerd in een substantiële afname van de veestapel", zei de koning in een toespraak. Hij zal in juni namens de hele bevolking een schaap laten slachten, zo kondigde hij aan.

Deze inwoners van Rabat vinden dat een goed plan van de koning: