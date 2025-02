Oud-hoofdredacteur The Washington Post verbijsterd: 'Bezos zwicht voor Trump'

Democracy dies in darkness, democratie sterft in duisternis, staat steevast bovenaan de voorpagina van The Washington Post. Maar is de krant dat motto nog wel waard, vraagt oud-hoofdredacteur Martin Baron zich af.

"Het fundament van democratie is uitgebreid debat. Dat de krant veel meningen niet meer toestaat, is een heel radicale stap die volledig tegengesteld is aan het motto."

De eigenaar van de Washington Post, miljardair Jeff Bezos, kondigde gisteren aan dat er op zijn opiniepagina's alleen nog maar positief over persoonlijke vrijheden en de vrije markt geschreven mag worden. Voor andere meningen is geen plek meer.

Meerdere journalisten van The Washington Post reageerden met verbijstering op Bezos' besluit. De opiniechef van de krant nam ontslag.