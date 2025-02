Mourinho voor vier duels geschorst vanwege uitspraken na Turkse topper

Fenerbahçe-trainer José Mourinho is voor vier duels geschorst. De Turkse voetbalbond heeft hem bestraft voor uitlatingen na de onbesliste topper van maandag tegen Galatasaray. Hij kreeg ook een boete van ruim 42.000 euro opgelegd.

Mourinho zei na de wedstrijd dat de spelers van de tegenstander bij een opstootje op het veld "als apen op en neer sprongen". Dat kwam hem op een schorsing van twee duels te staan. Verder bekritiseerde Mourinho de vierde official uit Turkije. Ook die uitspraak kost hem twee wedstrijden.

Galatasaray meldde na de wedstrijd dat het Mourinho strafrechtelijk wil vervolgen én een klacht over de Portugese coach bij de FIFA en UEFA wil indienen. Volgens Galatasaray beledigt de manager van Fenerbahçe al vanaf zijn aanstelling consequent het Turkse volk.

Fenerbahçe staat achter Mourinho

Fenerbahçe schaart zich achter zijn trainer en zegt dat Mourinho zich niet schuldig heeft gemaakt aan racisme. "Want als ik zeg dat je als een konijn rent, dan zeg ik niet dat je een konijn bent", reageerde vicevoorzitter Acun Ilicali.

De topper tegen Galatasaray werd geleid door de Sloveense arbiter Slavko Vincic. Er is veel controverse geweest over scheidsrechters in Turkije en daarom besloot de voetbalbond een buitenlandse topscheidsrechter aan te stellen, zodat de discussie niet zou gaan over eventuele partijdigheid.

Galatasaray is de koploper van de Turkse competitie en heeft een voorsprong van 6 punten op de nummer twee, Fenerbahçe.