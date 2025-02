Ruim 10.000 zaden toegevoegd aan wereldzadenbank op Spitsbergen

Plantzaadjes uit Sudan die door de burgeroorlog bijna verloren waren gegaan en zaden van rijst, bonen en mais uit Brazilië: deze week zijn meer dan 10.000 zaden toegevoegd aan de wereldzadenbank op Spitsbergen in de Noordelijke IJszee.

In die kluis liggen ruim 1,3 miljoen zaadmonsters opgeslagen. In deze 'Ark van Noach' worden de zaden beschermd tegen de grootste rampen in de wereld, zoals een kernoorlog. De wereldzadenbank werd in 2008 geopend en dient als back-up voor zadenbanken over de wereld.

Veel van de deze week gebrachte zaden komen uit landen die eerder zijn getroffen door rampen en conflicten. Zo zitten er zaden bij uit de Filipijnen, waar in het verleden zaden verloren gingen vanwege een orkaan.

"De zaden die deze week zijn gebracht vertegenwoordigen niet alleen de biodiversiteit, maar ook de kennis, cultuur en veerkracht van de gemeenschappen die ze beheren", zegt directeur Stefan Schmitz van de Crop Trust, een non-profitorganisatie die de wereldzadenbank ondersteunt.

Permafrost

De kluis bevindt zich op een diepte van 120 meter in een berg waar de zaden diep in de permafrost zijn opgeslagen. Het idee is dat de zaden ook in het geval van een stroomstoring minstens 200 jaar bevroren blijven.

"De wereldzadenbank gaat over de voedselzekerheid in de wereld", zegt de Noorse staatssecretaris Hanne-Berit Brekken die voor de overdracht naar Spitsbergen kwam. "Het is fantastisch om hier te zijn en nieuwe zaden te ontvangen." In zeventien jaar zijn er ruim 60 keer zadencollecties uit 85 landen toegevoegd.

NOS op 3 maakte eerder een explainer over de wereldzadenbank op Spitsbergen: