Utrecht sprokkelt punt mee uit Zwolle in duel dat amper moeite waard is

Na twee nederlagen op rij en het vertrek van trainer John van den Brom heeft FC Utrecht weer een punt gepakt in de eredivisie. Op bezoek bij PEC Zwolle werd het 1-1, nog steeds onder interim-coach René Hake.

In een duel dat slechts bij vlagen de moeite waard was, kwam PEC nauwelijks verdiend op 1-0. Een schot van Mustafa Saymak ging via Django Warmerdam het doel in. Eerder al was een van richting veranderd schot van Saymak op de lat beland.