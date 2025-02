Schaaklegende Spasski liet grote rivaal en vriend Bobby Fischer nooit helemaal los

In een voorstad van Parijs trouwde Spasski met zijn derde vrouw, de dochter van een anti-communistische activist van het Witte Leger, en kreeg hij zijn derde kind, nu een biologische amandelboer nabij Toulouse. Nooit meer keerde hij terug in de wereldtop van het schaken.

Ach, wat gaf het. Spasski bracht zijn dagen vooral door op de tennisbaan of in zijn huisje in de bergen. Altijd was er een schaakbord in de buurt.

Goed geld

Spasski verdiende goed geld met simultaanpotjes en demonstratiepartijen, onder meer een re-match tegen Fischer in Joegoslavië in 1992. Ook die verloor Spasski van de losgeslagen Amerikaan, met wie hij inmiddels goede vrienden was geworden. Fischer was altijd Spasski's held geweest, verklaarde zijn zoon.

De eerste beroerte trof de Rus in 2006, tijdens een schaakcollege in San Francisco. Door de tweede in 2010 verloor Spasski functies aan zijn linkerkant en werd hij opgenomen in een Parijs' hospitaal, waarna de schimmigheid toesloeg.

Spasski herstelde bij zijn familie nabij Parijs toen hij plots verdween. Twee dagen was hij zoek, tot een opmerkelijk interview in de Russische tabloids verscheen waarin Spasski zei dat hij "vluchtte van zijn vrouw en een langzame dood". Met hulp van "vrienden" was hij via de Russische ambassade naar Moskou gevlucht.

"Ontvoering", riep zijn zus een week later wanhopig, die overtuigd was dat de woorden in het interview niet van haar broer kwamen, maar hem waren opgelegd. Zoon Boris deed nog aangifte van ontvoering. Tevergeefs, bleek snel.