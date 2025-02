Politie doet meer onderzoek naar doodsoorzaak Gene Hackman en zijn vrouw

De lichamen van de Amerikaanse acteur Gene Hackman en zijn vrouw Betsy Arakawa zijn gevonden in verschillende kamers in hun huis. Hackman lag in de bijkeuken, zijn vrouw in een van de badkamers. De politie ging in eerste instantie niet uit van een misdrijf, maar zegt na een eerste onderzoek niet te weten wat de doodsoorzaak dan wel is. Om die vast te stellen is meer onderzoek nodig.

De dood van acteur Hackman (95), Arakawa (64) en een van hun honden is nu "verdacht genoeg om een grondige doorzoeking in het huis te doen", schrijft de sheriff van Santa Fe in een brief aan de rechter, die daar toestemming voor moet geven.

De familie van Oscarwinnaar Hackman liet eerder weten rekening te houden met een koolmonoxidevergiftiging. Het lokale gasbedrijf helpt de politie met het onderzoek.