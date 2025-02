Van Gerwen snel klaar in Exeter bij Premier League na verlies tegen Cross

Darter Michael van Gerwen is er op de vierde Premier League-avond van dit seizoen al in de eerste ronde uitgevlogen. De Nederlander was niet opgewassen tegen de Engelsman Rob Cross en verloor de partij met 6-5.

De eerste drie van de in totaal zestien speelronden had Van Gerwen nog de halve finale gehaald, wat hem de derde plek op de ranking achter Luke Humphries en Luke Littler had opgeleverd. Hij heeft in het verleden de Premier League zevenmaal gewonnen, vaker dan wie dan ook.

De in de aanloop naar Exeter met keelklachten kampende Van Gerwen leverde meteen de eerste leg in bij Cross, maar brak daarna gelijk terug, waarna de rest van de eerste partij van de avond in de Westpoint Arena gelijk opging.

Van Gerwen mist drie 'matchdarts'

Omdat beide darters daarna steeds hun eigen leg behielden, zagen de vierduizend toeschouwers dat het op een 5-5 stand aankwam op de elfde, beslissende leg.

Van Gerwen, die de leg begon, kreeg drie pijlen om de wedstrijd te winnen, maar verspeelde alle drie de matchdarts door drie dubbels op rij te missen. Cross miste daarna ook twee dubbels, om vervolgens met een dubbel vier zijn derde wedstrijdpijl wel te benutten.

De vijfde speelronde is op donderdag 6 maart in Brighton, maar eerst komen de darters in actie bij de UK Open, die van vrijdag tot en met zondag in Minehead wordt gehouden. Van Gerwen won dat toernooi drie keer, in 2015, 2016 en 2020. De Belg Dimitri Van den Bergh is titelverdediger.