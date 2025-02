Na ontslagen nóg grotere klap USAID: Trump zet 90 procent buitenlandse hulp stop

De regering-Trump heeft aangekondigd bijna alle hulp aan buitenlandse ngo's stop te zetten. Meer dan 90 procent van de contracten die USAID had met deze ngo's wordt opgezegd. Ook wordt een bezuiniging van 60 miljard dollar (bijna 58 miljard euro) op wereldwijde hulpprojecten doorgevoerd.

Het is een van de meest vergaande stappen die worden gezet in het decimeren van de hulporganisatie. Zondag werd al bekend dat 2000 medewerkers in de VS worden ontslagen en dat het grootste deel van het overige personeel buiten de VS (4080 medewerkers) met verlof is gestuurd.

290 mensen over

Bij het aantreden van Trump werkten er wereldwijd zo'n 10.000 mensen bij USAID, van wie twee derde buiten de VS. In de bezuinigingsplannen van de regering, die worden uitgevoerd onder leiding van Elon Musk, is nog maar plaats voor 290 mensen bij de organisatie.

USAID was het belangrijkste federale agentschap voor buitenlandse hulp. Zo'n 40 procent van alle wereldwijde humanitaire hulp liep via deze organisatie. Eerder kondigde de regering-Trump al aan alle financiering 90 dagen te bevriezen om de organisatie door te lichten. Een rechter stak daar aanvankelijk een stokje voor, maar het Hooggerechtshof oordeelde gisteren dat die bevriezing in ieder geval voorlopig niet ongedaan hoeft te worden gemaakt.

America First

De ontmanteling van de organisatie past in het America First-beleid van de president. Hij wil niet meer dat er geld naar het buitenland gaat zonder dat de VS daar direct profijt van heeft. Dat is een breuk met de ideologie van voormalig president John F. Kennedy, die de organisatie oprichtte omdat hij vond dat de VS de morele verplichting had om andere landen te helpen.

Gezondheidsexperts en hulporganisaties waarschuwen dat met de abrupte USAID-stop meer ziektes uit zullen breken, minder medicijnen beschikbaar zullen zijn en dat vaccins minder snel kunnen worden ontwikkeld.

Bureaus leeghalen

Ondertussen lopen vandaag oud-medewerkers bij het kantoor van USAID in Washington af en aan om hun spullen op te halen. Ze hebben 15 minuten gekregen om onder begeleiding van beveiligers hun bureau leeg te halen. Persbureau AP meldt dat sommigen van hen huilend naar buiten kwamen met vuilniszakken, terwijl een groepje demonstranten hun een hart onder de riem wilde steken.

Hoewel officieel toestemming van het Congres nodig is om flink te snoeien in de organisatie, verzetten het in meerderheid Republikeinse Huis van Afgevaardigden en de Senaat zich niet tegen de acties van de regering.