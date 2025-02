Russische schaaklegende Boris Spasski (88), die verloor van Bobby Fischer, overleden

Spasski was achteraf blij dat hij de grootste wedstrijd van zijn carrière verloor. "Mijn leven zal beter worden na deze partij", zei hij destijds, wetende dat hij niet langer vast zou zitten aan de druk en de verplichtingen van een Sovjet-schaakkampioen.

Vier jaar na de verloren partij, toen de Helsinki-akkoorden waren getekend, verliet Spasski de Sovjet-Unie voor Frankrijk.

Daar trouwde hij, met zijn derde vrouw, en keerde hij niet meer terug in de wereldtop van het schaken. Een anoniem leven en vredig bestaan buiten de spotlights volgde, anders dan hij in zijn jeugd had ervaren.

Legendarische status

Geboren in 1935 in Sint Petersburg, destijds Leningrad, kende Spasski een zware jeugd in de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar hij op zijn vijfde leerde schaken.

In 1969 greep Spasski de wereldtitel door landgenoot Tigran Petrosjan te verslaan. Hoewel hij zijn titel drie jaar later verloor aan Fischer en de grootste partij uit zijn leven niet won, hield Spasski altijd een legendarische status in de schaakwereld.

De laatste tientallen jaren worstelde Spasski met zijn gezondheid. Na meerdere beroertes en een vechtscheiding met zijn vrouw keerde hij in 2012 terug naar Rusland. Zijn laatste dagen bracht hij door in een rolstoel.