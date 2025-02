Bol had na Spelen mentale rust nodig: 'Niet meer als een gek doorgaan'

Minder zichzelf druk opleggen, niet meer "als een gek doorgaan". Dat is de uitleg van Femke Bol om bij de komende Europese kampioenschappen indoor atletiek begin maart in Apeldoorn niet individueel in actie te komen, maar alleen de estafettes te lopen.

Bol, die vorig jaar nog wereldkampioen werd op zowel de 400 meter (met een wereldrecord) als 4x400 meter indoor, doet het in 2025 bewust rustiger aan, uit zelfbescherming. Daar heeft ze goed over nagedacht.

"Ik vond dat ik meer tijd nodig had na de Spelen om bij te komen", zegt het boegbeeld van de Nederlandse atletiek. "Niet dat ik niet aan het trainen was - ik heb eigenlijk alles met de groep getraind - maar vooral mentaal had ik meer tijd nodig."

Tijd voor Tokio

Wat haar beslissing makkelijker maakt: het WK is relatief laat dit jaar, van 13 tot en met 21 september in Tokio. Daar moet Bol op haar best zijn. "Ik dacht: dan kan ik die tijd nu ook wat meer nemen."

"Voor mij is de de druk die ik mezelf kan opleggen als een toernooi dichtbij komt, best hoog", reflecteert de 25-jarige atlete. Na de afgelopen jaren waarin ik in die achtbaan maar door bleef gaan, lijkt het me goed om een keer - voordat het te veel wordt - een stapje terug te nemen en te zien hoe dat gaat. Sinds Tokio ben ik als een gek doorgegaan. Daar heb ik heel erg van heb genoten, maar ik wil er echt even van bijkomen."

Bekijk hier het interview met Femke Bol: